شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم لمنتخب اليد فى أسبوع التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد ، عن إقامة حفل تكريم للمنتخب فى فترة التوقف الدولى المقبلة ، بعد حصد لقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة29/21 و التأهل لأولمبياد باريس 2024 .

و قال الأمين فى تصريح لـ الخليج 365 أن حفل التكريم يقام بالإتفاق مع رعاة المنتخب فى أول إسبوع توقف دولى قادم للإحتفال باللاعبين قبل الإستعداد إلى الدورة الأولمبية

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020