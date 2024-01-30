شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كيروش مع منتخب قطر بعد الرحيل عن الفراعنة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل البرتغالى كارلوس كيروش دائرة الترشيحات للعودة إلى قيادة منتخب الفراعنة مجددا ، فى ظل الإتجاه لإقالة مواطنه روى فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار بالخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية .

وتولى كارلوس كيروش مسئولية منتخب قطر عقب الرحيل عن الفراعنة، قبل منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023، وقاد كارلوس كيروش منتخب قطر في 12مباراة، حقق الفوز في 5 وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين، بعد أن تولي المهمة خلفًا للإسباني فيليكسيس سانشيز.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة وتحديدا عقب عودة الثلاثى جمال علام وخالد الدرندلى وحازم إمام من كوت ديفوار، لمناقشة مصير روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول، عقب الإخفاق في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16 على يد الكونغو.

ويحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب 600 ألف يورو.