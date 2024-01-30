شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد انتظام الدوليين فى المران بعد عودة المنتخب من كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة أسبوع بعد العودة رفقة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم ،الثلاثاء، من كوت ديفوار عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وعادت بعثة الأهلي من الإمارات أمس الأول ، الأحد، عقب إقامة معسكر خارجي إستمر ثمانية أيام خاض خلاله الفريق مباراتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر الأولى 1_2 وتعادل في الثانية 1-1.

وحصل الأهلي على راحة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات سيستأنف بعدها التدريبات أستعداداً للإرتباطات المقبلة وفي مقدمتها مباراة شباب بلووداد منتصف فبراير المقبل بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الأهلي للتدريب الخميس المقبل دون لاعبيه الدوليين الذين تقرر حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع بسبب تواجدهم مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا وعدم حصولهم على راحة كافية مثل باقي لاعبي الفريق عقب توقف الدوري الشهر الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.