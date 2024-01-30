شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفى يُلمّح لاقتراب العودة للأهلي بصورة "تيك تاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر علي لطفي حارس نادي زد صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام ألمح من خلالها إلى إقتراب عودته للنادي الأهلي حيث نشر اللاعب صورة "تيك تاك" في إشارة منه إلى إقتراب إنتقاله للأهلي خاصة وأن الساعات الماضية شهدت إتصالات مكثفة بين الأهلي وناد زد لإستعادة لطفي الذي رحل من الأهلي بداية الموسم الجاري ويرغب الأهلي في ضمّه خلال يناير الجاري بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي خلال تواجده مع المنتخب مؤخراً بأمم أفريقيا.



علي لطفي

على صعيد متصل ، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي النادي تراجعوا عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر أن مسئولي الأهلي تراجعوا عن ضم أبو جبل، والأمر ليس له علاقة بمباراة منتخب مصر أمام الكونغو، بعدما كان من المنتظر أن يوقع على العقود خلال الساعات الماضية، ولكنه تواصل مع مسئولي البنك الأهلي وتم الاعتذار لهم عن إتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن البنك الأهلي تراجع عن التعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية ولم يرسل قيمة الصفقة إلى الفريق الشرطي، ليقوم الأخير بالتراجع عن إرسال الاستغناء الخاص بعقده وتفشل الصفقة أيضا.

وأوضح المصدر أن الأهلي سلك طريق التفاوض مع زد من أجل استعارة علي لطفي حارس مرماه السابق لمدة ستة شهور حتى نهاية الموسم الجاري، بعدها يعود إلى نادي زد، كما أعاد التفاوض مع سيراميكا من أجل التعاقد مع محمد بسام من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق بعد إصابته بخلع في الكتف وإجراء عملية منظار في ألمانيا وتأكد غيابه 3 شهور عن الملاعب.