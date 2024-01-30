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مانشستر سيتي يراقب نجم النصر السعودي

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رونالدو - النصر - الدوري السعودي

رونالدو - النصر - الدوري السعودي

يراقب مانشستر سيتي الإنجليزي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عبد الرحمن غريب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد تقرير من برنامج “صدى الملاعب”، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قام بإرسال كشافين لمتابعة عبدالرحمن غريب خلال مشاركته مع المنتخب السعودي.

وأوضح الإعلامي أحمد الجدي، مراسل برنامج “صدى الملاعب”، أن مانشستر سيتي، أرسل اثنين من الكشافين حضروا مباراتي المنتخب السعودي أمام  قرجيكستان وتايلاند في كأس آسيا.

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ويستعد منتخب لملاقاة نظيره كوريا الجنوبية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 في قطر، مساء اليوم الثلاثاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي سوف تجمع بين السعودية وكوريا الجنوبية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد ” المدينة التعليمية” بقطر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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