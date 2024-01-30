رسميًا.. راكيتيتش ينتقل إلى الشباب السعودي

أعلن نادي إشبيليه الإسباني عن رحيل إيفان راكيتيتش نجم الوسط إلى الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأنهى صاحب الـ35 عامًا مسيرته مع نادي إشبيلية بعدما لعب 323 مباراة رسمية، مما يجعله اللاعب الحادي عشر صاحب أكبر عدد من المشاركات، بالتساوي مع مونتيرو.

وعاد النجم الكرواتي إلى صفوف إشبيليه مجددًا في الميركاتو الصيفي عام 2020 عقب مغادرته فريق برشلونة والذي انضم إليه في 2014 من النادي الأندلسي ايضًا.

اقرأ أيضًا: تشافي إلى الدوري السعودي بعد رحيله عن برشلونة.. صحيفة تكشف

واستطاع راكيتيتش تسجيل 51 هدفًا طوال مسيرته بملعب رامون سانشيز بيزخوان، وصنع 63 خلال الـ323 مباراة.

وخاض النجم الكرواتي مع إشبيلية 238 مباراة في الدوري الإسباني، و26 في كأس ملك إسبانيا، و35 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا و32 ببطولة الدوري الأوروبي.