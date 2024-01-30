سيد عبدالحفيظ: عمري ما هرفض تكليف من البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن إمكانية توليه منصب مدير المنتخب في الفترة المقبلة، حال عرض الأمر عليه.

قال سيد عبدالحفيظ في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "أي تكليف هيجيلك في منتخبات حتى لو كان 15 سنة أو 16 سنة، هتقبله، خاصة وأنه جاي من مصر، ولكن أنا أميل للعقلية الرياضية اللي لازم تشتغل عليها".

أضاف "عبدالحفيظ": "طالما خرجت برا الكرة، يبقى ليها تقييم معين وليس بالأسماء، يعني ممكن تلاقي إداري شاطر، ولكن مش قيادي وميعرفش يسيطر على اللاعبين".

أكمل: "البطولات اللي خدناها في تاريخنا الكبير، كان السبب فيها المدرب الوطني، اللي عارف كويس قدرات اللاعبين وميولهم، ولديه حس وطني".

وكانت بعثة المنتخب الوطني المصري، وصلت اليوم إلى القاهرة قادمة من كوت ديفوار، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16.

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