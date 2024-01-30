برازيلي وأوغندي.. الزمالك يحسم 6 صفقات رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك في حسم خمسة صفقات بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.

ويعمل مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا، على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي.

وينشر موقع "الخليج 365"، الصفقات التي نجح الأبيض في حسمها بشكل رسمي:

محمد شحاتة:

نجح نادي الزمالك في حسم صفقة محمد شحاتة بشكل رسمي من نادي طلائع الجيش، وتسلم الاستغناء، حيث وقع اللاعب على العقود لمدة 4 مواسم ونصف.

محمد عاطف:

نجح الزمالك بشكل رسمي في التعاقد مع محمد عاطف من نادي طنطا، لمدة أربعة مواسم ونصف، وحصل على الاستغناء نهائيا.

أحمد حمدي:

تعاقد نادي الزمالك مع أحمد حمدي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، بعدما فسخ عقده مع نادي مونتريال الكندي.

مهاب ياسر:

أتم نادي الزمالك التعاقد مع مهاب ياسر قادما من نادي الداخلية لمدة ثلاثة مواسم ونصف، لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأوغندي ترافيس موتيابا

وقع الأوغندي ترافيس موتيابا لنادي الزمالك بشكل رسمي اليوم، لمدة 4 سنوات ونصف بقيمة 220 ألف دولار، وسيتم قيده تحت السن، كونه يبلغ من العمر 18 عاما.

الفلسطيني ياسر حمد

تعاقد نادي الزمالك بشكل رسمي مع الفلسطيني ياسر حمد، لمدة 4 سنوات ونصف، في صفقة انتقال حر، وحصل الأبيض على الاستغناء الخاص باللاعب.

البرازيلي فينيسيوس سوزا

اتفق نادي الزمالك على استعارة البرازيلي فينيسيوس سوزا من نادي إنتر ناسونالي البرازيلي 20 عام موسم ونصف وسيتم قيده تحت السن، بعد حسم الصفقة بشكل رسمي.

اقرأ أيضا:

وزير الرياضة يحسم مصير اتحاد الكرة بشكل نهائي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد وداع أمم أفريقيا".. أول تحرك من وزارة الرياضة تجاه اتحاد الكرة بخطاب عاجل (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر في الزمالك يكشف موعد إعلان صفقة عبدالله السعيد رسميا (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)