هل يستمر فيتوريا مع منتخب مصر بعد الخروج من أمم أفريقيا؟

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القاهرة - سامية سيد - حالة من الغضب تسيطرعلى جمهور الكرة المصرية بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بكوت ديفوار، امام الكونغو الديمقراطية بدور الـ 16 من البطولة، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين المنتخبين

وهناك عدة تساؤلات تسيطر على الشارع الرياضى بعد خروج المنتخب من البطولة ، تتعلق بموقف اتحاد الكرة، و مصير روى فيتوريا المدير الفني بالإضافة إلى ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة، وهو ما نرصده في السطور التالية.

س:ما تفاصيل عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة؟

ج:يحق لاتحاد الكرة فسخ التعاقد مع فيتوريا خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا منذ توديع منتخب مصر كأس أمم أفريقيا، مقابل سداد شرط جزائي تبلغ قيمته راتب 3 أشهر للمدرب البرتغالي، وبالتالي يحق لفيتوريا حال فسخ التعاقد فى الوقت الحالي بعد خروج مصر من أمم أفريقيا بكوت ديفوار تقاضي ما يقارب من 600 ألف دولار، وحال عدم فسخ العقد مع الخواجة البرتغالى خلال مدة الـ15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه العقد فمن حق فيتوريا الحصول على قيمة عقده كاملة إذا تمت إقالته بعد المدة المقررة.

س: ماذا سيفعل اتحاد الكرة في الشرط الجزائى؟

ج: فوّض مجلس إدارة اتحاد الكرة، حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول للتفاوض مع روى فيتوريا لتخفيض قيمة الشرط الجزائى في عقده وقيمته 600 ألف دولار، بحيث يحصل الخواجة على نصف هذا المبلغ مقابل الرحيل.

س:هل يرحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر؟

ج: كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن كل الاحتمالات مطروحة لإقالة روي فيتوريا، أو عودة مواطنه كارلوس كيروش.

س:هل تتم اقالة مجلس اتحاد الكرة بعد الإخفاق في أفريقيا؟

ج: لا نية لإقالة اتحاد الكرة، بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، من دور الـ16 ، حسب تأكيدات وزير الرياضة الذي قال أن هناك انتخابات جديدة في الربع الأخير من العام الحالي، ولن يتم التعجل في اتخاذ قرارات سريعة، لكن اذا تقدموا باستقالتهم فالأمر يختلف.

س:ما الذى ستفعله الوزارة تجاه اتحاد الكرة بعد وداع أمم أفريقيا؟

ج: طلبت وزارة الشباب و الرياضة من اتحاد الكرة تقريرا عن تفاصيل وأسباب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بكوت ديفوار، وقال الدكتور أشرف صبحى خاصة لليوم السابع، أنه تم إرسال خطابا رسميا الى اتحاد الكرة، لإعداد تقرير مفصلا عما حدث في البطولة بكوت ديفوار وكذلك كشف أسباب خروج المنتخب من البطولة من دور الـ 16.