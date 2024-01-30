شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم 30 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 1 / 2024 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة على رأسها فتح سيستم اتحاد الكرة لقيد صفقات الزمالك الجديدة، ووصول بعثة المنتخب الى القاهرة قادما من كوت ديفوار

اتحاد الكرة يفتح سيستم القيد للزمالك بعد سداد قسط المديونية

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بإنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصري، بعدما قام اليوم، الثلاثاء، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية.

الأوغندى موتيابا يصل القاهرة للانضمام لصفوف الزمالك

وصل إلى القاهرة منذ قليل الأوغندى ترافيس موتيابا صانع ألعاب منتخب أوغندا، للانضمام إلى صفوف فريق الزمالك خلال الميركاتو الشتوى. قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم إرسال خطابا رسميا الى اتحاد الكرة، لإعداد تقرير مفصلا عما حدث في البطولة بكوت ديفوار وكذلك كشف أسباب خروج المنتخب من البطولة من دور الـ 16.

فوّض مجلس إدارة اتحاد الكرة، حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول للتفاوض مع روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب لتخفيض قيمة الشرط الجزائى في عقده وقيمته 600 ألف دولار، بحيث يحصل الخواجة على نصف هذا المبلغ مقابل الرحيل.

الإسماعيلى يتفق مع 3 صفقات فى انتظار فتح القيد