تحول مفاجئ في مستقبل محترف الاتحاد السعودي

كشفت أنباء عن تحول مفاجئ في مستقبل البرازيلي رومارينهو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد السعودي قد استقر على عدم تجديد عقد رومارينهو، الذي سوف ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الصحفي البرازيلي برونو اندرادي، أن مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، طلب استمرار رومارينهو صاحب الـ33 عامًا في صفوف العميد.

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وأكد أن رومارينيو سيستمر مع نادي الاتحاد السعودي حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يغير وجهته بعد ذلك إلى الشباب كلاعب حر في الموسم المقبل.

وكان رومارينهو قد ارتبط اسمه بمغادرة صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم أنه يعد أحد أبرز لاعبي الاتحاد في السنوات الأخيرة.

وشارك رومارينهو مع الاتحاد السعودي في 196 مباراة ساهم خلالهم بـ 126 هدف، سجل 98 هدفًا وصنع 28.