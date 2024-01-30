نجم يوفنتوس يُعوض كاسميرو في مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يسعى لتعويض نجمه البرازيلي كاسميرو، تحسبا لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “فوتبول إنسايدر” البريطانية فإن مانشستر يونايتد يعمل على التوصل لصفقة التعاقد مع جيلسون بريمر نجم يوفنتوس مما قد يمهد الطريق لرحيل كاسميرو.

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ويعتقد بأن مانشستر يونايتد قد أجرى تحقيقاً حول موقف بريمر وقدد حدد عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس سعراً قدره 59.7 مليون جنيه إسترليني للسماح لقلب دفاعه بالرحيل.

وبحسب ما ورد فإنه يتعين على مانشستر يونايتد بيع اللاعبين قبل أن يتمكنوا من ضم لاعبين جدد وقد يكونوا على استعداد للتضحية بكاسميرو إذا تلقى عرض مناسب.

وكان نجم ريال مدريد السابق قد ارتبط بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين وقد شارك في 13 مباراة هذا الموسم وسط معاناة من الإصابة.

ويبلغ بريمر 26 عاماً ويعد أحد أبرز نجوم المدرب ماسيمليانو أليجري بعد أن شارك أساسياً في جميع مبارياته ال22 في الدوري هذا الموسم وسجل هدفين.

وينظر إلى بريمر على أنه توقيع حلم من قبل مانشستر يونايتد نظراً لقدراته وخبرته بالإضافة لحاجة فريقهم لمدافع مركزي من المستوى العالي.

وينتهي عقد قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران في نهاية الموسم مما حفز مانشستر يونايتد على استهداف بديل مناسب قبل الموسم الجديد.