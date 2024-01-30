درب نادي مباراة واحدة.. مسيرة جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز، مديرا فنيا للفريق، وسبق للبرتغالي العمل كمساعد مع فيريرا مدرب الأبيض السابق.

وبدأ صاحب الـ53 عاما التدريب في عمر 25 عاما، وكان مدربا مساعدا في نادي باكوس دي فيريرا بعدها كوفيليا البرتغاليين، ثم انتقل إلى بورتو كمساعد لفيريرا مدرب الزمالك السابق.

وكان فريق فيديوتون المجري عام 2013 أولى تجارب جوميز كمدير فني، بعدها انتقل إلى السعودية وتولى تدريب التعاون، الذي كان يلعب فيه عماد متعب وعصام الحصري ومصطفى فتحي.

وحصد المدرب البرتغالي جوزيه بطولة واحدة طوال مسيرته، وهي كأس السوبر السعودي 2016/2017 مع أهلي جدة.

وقاد جوزيه عدة أندية طوال مسيرته التدريبية، اختلفت مدتها من نادي لآخر وهي:

فيديوتون، 498 يوما، 52 مباراة.

التعاون، 634 يوما، 54 مباراة.

أهلي جدة، 93 يوما، 6 مباريات.

بني ياس، 98 يوما، 1 مباراة.

التعاون، 466 يوما، 37 مباراة.

ريو افي، 173 يوما، 21 مباراة.

القراءة، 291 يوما، 38 مباراة.

ماريتيمو، 255 يوما، 24 مباراة.

ألميريا، 274 يوما، 43 مباراة.

التعاون، 221 يوما، 26 مباراة.

بونفرادينا، 141 يوما، 17 مباراة.

ماريتيمو، 198 يوما، 23 مباراة.

شافيز، 80 يوما، 6 مباراة.

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