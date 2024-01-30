الأندية السعودية وجهة مثالية لتشافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن الأندية السعودية ستكون وجهة مثالية لتشافي بعد رحيله عن برشلونة، خصوصا أن لديه خبرة كبيرة في المنطقة العربية، من خلال رحلته الاحترافية كلاعب ومدرب سابق في السد القطري.
وأشار التقرير إلى أن أبواب قطر أيضا مفتوحة أمام تشافي للعودة، لكن الدوري السعودي سيكون الخيار الأفضل له، خصوصا أنه يضم حاليا نخبة من أفضل النجوم حول العالم ويسعى للاستعانة بأفضل الأسماء اللامعة سواء لاعبين أو مدربين، مع التركيز على كأس العالم التي ستنظمها المملكة مستقبلا.
وتابع «لا يوجد شيء ثابت ولم يتواصل أحد مع تشافي حتى الآن، لكن الإدارة السعودية معجبة بمدرب برشلونة ويمكن أن تغريه في المستقبل القريب للقدوم والعمل في المملكة».
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