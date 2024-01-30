جوتا على بعد خطوة من وست هام يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي وست هام يونايتد يتفاوض مع اتحاد جدة من أجل ضم البرتغالي جواو فيليبي «جوتا» على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد عبر حسابه على منطة أكس أنه في حالة إتمام الصفقة سيوافق وست هام على رحيل الجزائري سعيد بن رحمة جناح الفريق.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد رسميا صفقته المحلية الثالثة خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري بعد تعاقده مع سعد الموسى وأحمد الغامدي من الاتفاق.

وكشف عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تعاقده مع حامد الغامدي لاعب الاتفاق بالإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء نهائيا الصيف القادم.

الاتحاد كان قد ضم الموسى من الاتفاق بعد منافسة شرسة مع الأهلي، وقد قدم لفريق ستيفن جيرارد في المقابل الثنائي عبدالرحمن العبود وهارون كمارا.

العميد لم يضم أي لاعب أجنبي خلال يناير الجاري رغم الحديث المكثف خلال الأسابيع التي سبقت فتح سوق الانتقالات الشتوي عن تغيير عدد من الأجانب.

يشار إلى أن جروهي أصبح بالفعل خارج حسابات الاتحاد وقد خيره النادي ما بين الانتقال إلى الشباب أو البقاء خارج قائمة الفريق في النصف الثاني من الموسم وحتى نهاية عقده في يوليو القادم، بحسب تقارير صحفية.