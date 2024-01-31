شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع الغيني تراوري ويقيده تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي الاتحاد السكندرى في التعاقد مع المهاجم الغينى ناموري تراوري مواليد 2005 بعقد يمتد لخمس مواسم ، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد زعيم الثغر مع الغيني تراوري عقب إشادة طارق العشرى المدير الفني بقدرات اللاعب الفنية و المهارية، وسيتم قيد اللاعب في قائمة الاتحاد تحت السن.

واقترب مسئولو الاتحاد السكندرى من التعاقد مع كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود لتدعيم مركز حراسة مرمى زعيم الثغر.

وظهر الحارس بمستوى جيد مع ناديه بدورى المحترفين، وهو ما جعله محط أنظار بعض أندية الدورى الممتاز، على رأسها الزمالك، الذى ظهرت أنباء برغبتهم في التعاقد مع الحارس خلال الميركاتو الشتوى الحالي.

وتوقفت مفاوضات الزمالك مع الحارس بعدما وافق محمد صبحى حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطنى، على تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض فور عودته من كوت ديفوار بعد المشاركة بكأس الأمم الأفريقية، وهو ما جعل محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى، يقوم بالتواصل مع إدارة حرس الحدود من أجل التعاقد مع الحارس.

ويعتمد طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى، على المهدى سليمان في مركز حراسة المرمى بشكل أساسى، خلال مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي.