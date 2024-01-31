شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الجديدة تزين قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة إنبي بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، 20 لاعبا في قائمة فريقه التي ستخوض مباراته أمام إنبي غدا الأربعاء في دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالي: المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح ومحمود شبانة وسيف تقا ومصطفى إبراهيم والحبيب حسن وأحمد غنيم وعمرو صالح وناصر ناصر وخالد الغندور وعبد الغني محمد ورجب عمران وعمر الوحش وبلال السيد وناموري تراوري وأحمد عيد وهاني الطامي وفوزي الحناوي وبنجامين بواتنج.

وشهدت قائمة سيد البلد لمباراة نادى إنبى تواجد الوافد الجديد تراوري بعد ساعات من إتمام التعاقد معه، بينما شهدت غياب كل من: مورو ساليفو، كريم الديب، أحمد عادل "ميسى".

واقترب مسئولو الاتحاد السكندرى من التعاقد مع كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود لتدعيم مركز حراسة مرمى زعيم الثغر.