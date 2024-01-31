الامارات | معجزة ساحل العاج ترسّخ عقدة «إفريقيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسخ منتخب ساحل العاج عقدة «حامل اللقب» في كأس إفريقيا، بعدما تغلب صاحب الأرض على السنغال بركلات الجزاء (5-4) عقب انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بتعادلهما بهدف لكل منهما، ليفشل «أسود التيرانغا» في الحفاظ على اللقب الذي حققه للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية 2021 على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.

وحقق «الأفيال» معجزة غير مسبوقة، بعدما كان الفريق في طريقه لمغادرة دور المجموعات، بعدما خسر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى أمام غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد، ليحتل المركز الثالث، ويقرر اتحاد الكرة المحلي إقالة المدرب جيان لويس جاسيه من منصبه، بعدما أصبحت حظوظ الفريق صعبة في التأهل إلى دور الـ16، لكن نتائج المجموعة السادسة، بفوز المغرب على زامبيا بهدف دون رد، وتعادل الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا من دون أهداف، منحت البلد المضيف البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى ثمن النهائي.

وعقب التأهل الإعجازي جاءت أغلب الترشيحات لتصب في مصلحة منتخب السنغال، لتحقيق فوز سهل، والتأهل إلى دور الثمانية، بعدما كان «أسود التيرانغا» الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه على منتخبات الكاميرون وغينيا وغامبيا.

ولم يشفع هدف حبيب ديالو الذي يعد الهدف الأول للمنتخب السنغالي في مرمى ساحل العاج خلال مواجهات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، في كسر عقدة «أسود التيرانغا» الذي لم يحقق أي انتصار رسمي على «الأفيال» في جميع البطولات، بينما تقابل المنتخبان من قبل في لقاء تحديد المركز الثالث بنسخة 1965، وفاز منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، وتجدد الموعد بين المنتخبين في مرحلة المجموعات بنسخة 1986، وفاز أيضاً منتخب ساحل العاج بالنتيجة ذاتها.

وبخروج منتخب السنغال تواصل فشل آخر سبعة منتخبات حققت اللقب في تجاوز دور الـ16، إذ يعد منتخب مصر هو آخر منتخب نجح في الحفاظ على لقبه، بعدما حقق ثلاثية تاريخية، بفوزه بالكأس أعوام 2006 و2008 و2010، قبل أن يبدأ «الفراعنة» بنفسه العقدة، بعدم تأهله إلى نسخة 2012، وتواصل فشل الأبطال بعد ذلك حتى النسخة الحالية.

وشهدت النسخة الحالية مفاجآت مدوية، بعدما خرج أغلب المرشحين للمنافسة على الكأس، بخسارة البطل التاريخي منتخب مصر الفائز بسبعة ألقاب من دور الـ16 بخسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، كما خسر منتخب الكاميرون الذي يمتلك في رصيده خمسة ألقاب، بهزيمته أمام نيجيريا في ثمن النهائي بهدفين دون رد، والأمر نفسه بالنسبة إلى منتخب غانا الذي حقق اللقب أربع مرات، لكنه غادر المسابقة من دور المجموعات، كما خرج منتخبا تونس والجزائر من الدور نفسه، قبل أن يلحق بهم منتخب السنغال المرشح الأبرز للفوز باللقب.

نتائج حامل اللقب في آخر 7 نسخ من كأس إفريقيا

- مصر - 2012 لم تشارك.

زامبيا - 2013 خرجت من - دور المجموعات.

- نيجيريا - 2015 لم تشارك.

- ساحل العاج - 2017 خرجت من دور المجموعات.

- الكاميرون - 2019 خرجت من دور الـ16.

- الجزائر - 2021 خرجت من دور المجموعات.

- السنغال - 2023 خرجت من دور الـ16.