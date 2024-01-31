مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

ونستعرض مباريات اليوم:

تقام مباراة توتنهام وبرينتفورد في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتبث على قناة بي إن سبورتس 4.

تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة بي إن سبورتس 2.

وتقام مباراة ليفربول وتشيلسي في العاشرة وربع مساء بتوقيت القاهرة وتبث على قناة بي إن سبورتس 1.

وتستكمل بقية مباريات الجولة يوم الخميس المقبل، بمبارتين؛ حيث يواجه وست هام نادي بورنموث، ويواجه وولفرهامبتون نادي مان يونايتد.

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