شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تعطل صفقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام فى ملف المفاوضات مع نظرائهم بنادى بيراميدز، بشأن صفقة ضم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشهدت الساعات الماضية تعطل فى صفقة انتقال عبد الله السعيد للقلعة البيضاء، بعدما كان على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص الزمالك، خاصة بعدما كان تم الاتفاق بين إدارتى الناديين على كافة تفاصيل التعاقد، والقيمة المادية للصفقة والتى بلغت 12 مليون جنيه، وجهز مسئولو الزمالك الشيكات الخاصة لإتمامها إلا أنها تعطلت فى الساعات الأخيرة.

وكشف مصدر مطلع أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك يسعى للوصول لحل مع إدارة بيراميدز من أجل إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته فى اللعب للفارس الأبيض.