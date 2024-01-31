شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرحب بانتقال أحمد الشيخ للإسماعيلى ويفاوضه للتنازل عن مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرحب مسئولو نادي الاتحاد السكندري برحيل لاعبهم أحمد الشيخ إلى نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما تلقى عرضا من مسئولي الدراويش لتدعيم صفوفه.

ويرغب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي في الاعتماد مجددا على أحمد الشيخ، بعدما قاده من قبل خلال تدريب المقاصة، ونجح في استخراج أفضل نسخة من اللاعب والظهور بمستويات قوية والحصول على لقب هداف الدوري المصري.

وخيّر مسئولو الاتحاد السكندري نظراءهم في الإسماعيلي بين الحصول على خدمات الشيخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع تحمل قيمة راتبه، أو بيعه بشكل نهائي مقابل الحصول على مبلغ مالي وتنازل اللاعب عن باقي مستحقاته لدى زعيم الثغر.

ومن المقرر أن يتحدد موقف صفقة انتقال أحمد الشيخ للاتحاد السكندري خلال الـ48 ساعة القادمة، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة.

يذكر أن أحمد الشيخ انضم إلى الاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يشارك مع زعيم الثغر بسبب خروجه من حسابات طارق العشري المدير الفني.