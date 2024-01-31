شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة الدوليين والأساسيين في منتخب اليد خلال معسكر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد عن إراحة الدوليين وأساسيين منتخب اليد عن فترة التوقف الدولى مايو القادم وتجمع الناشئين والشباب فى ظل خطة الإتحاد لتدعيم الخبرات بالعناصر الشابة.

وقال الأمين فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه يفضل إراحة الدوليين قبل الإستعدادات النهاية لأولمبياد باريس بعد تأهل الفراعنة مؤخراً بحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر بإستاد القاهرة .

كما أكد الأمين على إقامة حفل تكريم للمنتخب فى فترة التوقف الدولى المقبلة ، بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة29/21 و التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020