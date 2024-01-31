شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن صفقات يناير خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق، والاستعانة بخدماتهم خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود نقص في بعض المراكز، حيث يحتاج الفريق إلى دعم مركزى الدفاع و الهجوم بالإضافة إلى خط الوسط.

ونجح مسئولو نادى الزمالك في الحصول على توقيع أكثر من لاعب في المراكز التي يحتاجها الفريق، من أندية مختلفة سواء في الدورى الممتاز أو القسم الثانى، وعلى رأس الصفقات الجديدة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، حيث شهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين إدارة الزمالك ومسئولي بيراميدز للتوصل لاتفاق من أجل حسم الصفقة، بعد أن تم الاتفاق على سداد الزمالك 12 مليون جنيه مقابل ضم عبدالله السعيد.

كما يُعد محمد عاطف لاعب فريق طنطا ضمن قائمة الوافدين الجدد الى القلعة البيضاء، حيث وافقت لجنة الكرة بنادي طنطا برئاسة فايز عريبي، عن موافقتها على انتقال محمد عاطف لاعب وسط الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، وكانت لجنة الكرة بطنطا تلقت عدة عروض خلال الفترة الماضية من عدد من أندية الدوري الممتاز تطلب فيه ضم اللاعب وكانت الموافقة على عرض الزمالك الأكثر جدية والذي جاء أيضًا متماشيًا مع رغبة اللاعب واللجنة لما يتمتع به نادي الزمالك من شعبية كبيرة عربيًا ومحليًا وأفريقيًا.