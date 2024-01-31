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تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الانجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الكرة الاول بنادي ضيفا ثقيلا على نظيره ، مساء اليوم، بالجولة الـ 22 التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة .

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

في خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي - بن تشيلويل.

في خط الوسط: مويسيس كاسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور كالاجر.

قي الهجوم: كول بالمر - نوني مادويكي - رحيم سترلينج.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتنطلق صافرة احداث مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة الـ10:15 مساءً بتوقيت مصر، وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي، بتعليق عصام الشوالي.

وحسم التعادل الايجابي بين ليفربول وتشيلسي نتيجة مباراة الدور الأول التى جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" بالدوري الانجليزي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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