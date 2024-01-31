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جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024، والقنوات الناقلة، اذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم فنرصدها اليكم كالتال

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي ضد بيرنلي – 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

توتنهام ضد برينتفورد – 9.30 مساء

ضد – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

ضد أوساسونا – 8 مساء - beIN Sports HD 3      

أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو – 10 مساء - beIN Sports HD 5      

مواعيد مباريات كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

البحرين ضد اليابان – 1.30 مساء - beIN ASIAN CUP 1    

إيران ضد سوريا – 6 مساء - beIN ASIAN CUP 1  

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش ضد الجونة – 4.30 مساء

الاتحاد السكندري ضد إنبي – 7.30 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هيرتا برلين ضد كايزرسلاوترن - 9.45 مساء

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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