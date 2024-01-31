جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة 

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024، والقنوات الناقلة، اذ سنكون على موعد مع العديد من المواجهات الهامة بمختلف الدوريات حول العالم فنرصدها اليكم كالتال

محمد يوسف

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