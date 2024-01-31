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مانشستر سيتي يلتقي بيرنلي في الدوري الانجليزي الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفه فريق بيرنلي، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التى تجمع بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من .

يخوض مانشستر سيتي، المباراة الليلة محتلا المركز الثالث جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، محصلة 20 مباراة فقط، خلف آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الكرة الاول بنادي بيرنلي، مباراة مانشستر اليوم في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة بترتيب المسابقة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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