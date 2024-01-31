شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تحديد مصيره قبل السفر للبرتغال للحصول على إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، من مجلس إدارة اتحاد الكرة حسم موقفه النهائي بالإستمرار أو الرحيل قبل سفره إلى البرتغالي خلال الـ48 ساعة المقبلة للحصول على إجازة عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا، ومن المقرر أن يؤجل اتحاد الكرة سفر الخواجة لحين حسم مصيره.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مهما اليوم الأربعاء لمناقشة مصير روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى.

وتولى روى فيتوريا مسئولية منتخب مصر منذ عام ونصف العام مقابل 200 ألف دولار شهريا، ويمتد عقده حتى 2026، إلا أنه لم ينجح فى أول اختبار حقيقى وهو كأس الأمم الأفريقية.

وأصبح اجمالى ما حصل عليه فيتوريا من اتحاد الكرة كراتب شهرى فقط 120 مليون جنيه، بخلاف المكافآت والسكن فى أحد الفنادق الكبرى.