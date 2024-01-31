شكرا لقرائتكم خبر عن مد القيد يحدد موعد الإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادى الزمالك، موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم تدعيم صفوف الفريق الأبيض بها ، خلال الميركاتو الشتوى.

وكشف مصدر بالزمالك في تصريحات لليوم السابع أنه من المقرر الإعلان عن الصفقات الجديدة اليوم الأربعاء، آخر أيام فترة القيد الشتوية، ما لم يتم مد فترة القيد لينتهى فى شهر فبراير المقبل من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف المصدر أنه حال مد فترة القيد من جانب اتحاد الكرة سيتم التأنى وتأجيل الإعلان عن بعض الصفقات، حتى يتم " فلترتها" لاختيار الأفضل والأنسب للفريق وفقا لحاجة الزمالك الفنية في بعض المراكز، خاصة وأن الفريق الأبيض حصل على توقيع عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، خلال الساعات الماضية عن موافقتها على انتقال لاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، كما أعلن مسئولو طلائع الجيش انتقال محمد شحاتة لاعب الفريق إلى الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع.