اتحاد جدة يستقر على بقاء بنزيما

ياسر رشاد - القاهرة - استقر نادي اتحاد جده السعودي على بقاء الفرنسي كريم بنزيما في الصفوف خلال فعاليات الموسم الجاري بعد انهاء العلاقة المتوترة التي شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.

وفي هذا الصدد أكد مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق السعودي على تمسك الاتحاد بالجهود الفنية للاعب صاحب 36 عام على ان يخوض برنامجا تاهيليا مكثفا الفترة الحالية تمهيدا لعودته مجددا

وتعود اخر مواجهه شارك خلالها اللاعب الفرنسي مع فريق اتحاد جده لتاريخ 26 من شهر ديسمبر الماضي أمام النصر السعودي في لقاء الجوله 17 من مسابقه دوري روشن وانتهت الفعاليات بتفوق ابناء رونالدو على بنزيما بخماسية مقابل هدفين.

على صعيد المنتخب السعودي غادر الاخضر منافسات كاس الامم الاسيويه امس الثلاثاء عقب خسارته بركلات الترجيح امام نظيره الكوري الجنوبي برباعيه الهدفين في لقاء انتهى وقته الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

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وعلى الرغم من تقدم المنتخب السعودي مع الدقائق الاولى لانطلاق شوط المواجهة الثاني الى ان المنتخب الكوري الجنوبي بفعل الضغط المكثف نجح في معادلة النتيجه عند الدقيقه الثامنه من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للشوط ذاته.