شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مجموعة الصعود فى دوري المحترفين كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اتحاد الكرة اليوم إقامة قرعة المرحلة الثانية والنهائية لدوري المحترفين ، بعدما تم تقسيم الأندية الي مجموعتين ، الاولي تضم اول 10 اندية في ترتيب الدور الأول وتتنافس تلك الأندية علي الصعود للدوري الممتاز، والمجموعة الثانية تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس علي الهروب من الهبوط.

وأسفرت القرعة عن الأتي :

الأسبوع الاول

بروكسي امام وادي دجلة

راية امام السكة الحديد

بتروجت امام حرس الحدود

القناة امام لافيينا

غزل المحلة امام طنطا

الأسبوع الثاني

السكة الحديد امام بروكسي

وادي دجلة امام غزل المحلة

حرس الحدود امام راية

لافيينا امام بتروجت

طنطا امام القناة

الأسبوع الثالث

بروكسي و حرس الحدود

وادي دجلة والسكة الحديد

راية ولافيينا

بتروجت و طنطا

غزل المحلة والقناة

الأسبوع الرابع

لافيينا وبروكسي

حرس الحدود ووادي دجلة

السكة الحديد وغزل المحلة

طنطا وراية

القناة وبتروجت

الأسبوع الخامس

بروكسي وطنطا

وادي دجلة ولافيينا

السكة الحديد وحرس الحدود

راية والقناة

غزل المحلة وبتروجت

الأسبوع السادس

القناة وبروكسي

طنطا ووادي دجلة

لافيينا والسكة الحديد

حرس الحدود وغزل المحلة

بتروجت وراية

الأسبوع السابع

بروكسي وبتروجت

وادي دجلة والقناة

السكة الحديد وطنطا

حرس الحدود ولافيينا

راية وغزل المحلة

الأسبوع الثامن

راية وبروكسي

بتروجت ووادي دجلة

القناة والسكة الحديد

طنطا وحرس الحدود

غزل المحلة ولافيينا

الأسبوع التاسع

بروكسي وغزل المحلة

وادي دجلة وراية

السكة الحديد وبتروجت

حرس الحدود والقناة

لافيينا وطنطا