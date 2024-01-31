شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مجموعة الهبوط في دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت قرعة الدور الثاني لدوري المحترفين عن مجموعة الهبوط ، بحضور ناصر فراج مدير ادارة المسابقات باتحاد الكرة، بعدما تم تقسيم الأندية الي مجموعتين ، الاولي تضم اول 10 اندية في ترتيب الدور الأول وتتنافس تلك الأندية علي الصعود للدوري الممتاز، والمجموعة الثانية تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس علي الهروب من الهبوط.

واسفرت القرعة عن الاتي :

الأسبوع الأول

بترول أسيوط ومكادي

جمهورية شبين والنجوم

اسوان وأبو قير للاسمدة

المصرية للاتصالات والمقاصة

النصر للتعدين ودكرنس

الأسبوع الثاني

جمهورية شبين وبترول أسيوط

مكادي والنصر للتعدين

أبو قير للاسمدة والنجوم

المقاصة واسوان

دكرنس والاتصالات

الأسبوع الثالث

بترول أسيوط وأبو قير للاسمدة

مكادي وجمهورية شبين

النجوم والمقاصة

اسوان ودكرنس

النصر للتعدين والاتصالات

الأسبوع الرابع

المقاصة وبترول أسيوط

أبو قير للاسمدة ومكادي

جمهورية شبين والنصر للتعدين

دكرنس والنجوم

الاتصالات واسوان

الأسبوع الخامس

بترول أسيوط ودكرنس

مكادي والمقاصة

شبين وأبو قير للاسمدة

النجوم والاتصالات

التعدين واسوان

الأسبوع السادس

الاتصالات وبترول أسيوط

دكرنس ومكادي

المقاصة وشبين

أبو قير للاسمدة والنصر للتعدين

اسوان والنجوم

الأسبوع السابع

بترول أسيوط واسوان

مكادي والاتصالات

شبين ودكرنس

أبو قير للاسمدة والمقاصة

التعدين والنجوم

الأسبوع الثامن

النجوم وبترول أسيوط

اسوان ومكادي

الاتصالات وشبين

دكرنس وأبو قير للاسمدة

التعدين والمقاصة

الأسبوع التاسع

بترول أسيوط والنصر للتعدين

مكادي والنجوم

شبين واسوان

أبو قير للاسمدة والاتصالات

المقاصة ودكرنس

ويصعد مباشرة الي الدوري الممتاز في الموسم المقبل اول ناديين في دوري المحترفين عقب انتهاء المرحلة الثانية، بينما يشارك الثالث في دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة من اندية القسم الثاني ب ، فيما يهبط في نهاية الموسم 6 فرق من مجموعة الهبوط.

وتأهلت 10 أندية للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء وهي على الترتيب: بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والسكة الحديد وطنطا وبروكسى وراية والقناة.