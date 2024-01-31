شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد 8 ساعات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوية الجارية حاليا لمدة 8 ساعات فقط، حيث كان من المفترض ان يتم غلق باب القيد في الثالثة من عصر اليوم ، الا ان اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد حتي الثانية عشر من منتصف الليل فقط.

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم باتحاد الكرة خلال الساعات الماضية للوصول الى حل بشأن أزمة الـ 15 مليون، قيمة القسط المستحق لاتحاد الكرة من أجل سداده قبل نهاية شهر يناير الجارى.