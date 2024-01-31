أسدل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الستار عن قائمة المرينجي لمواجهة خيتافي في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام نظيره خيتافي على ملعب “ألفونسو بيريز” غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “القاهرة” ضمن مباريات الليجا.

ويدخل المرينجي دون غيابات غير معروفة، ما عدا الثلاثي المصاب منذ فترة طويلة تيبو كورتوا، ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو.

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قائمة ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.