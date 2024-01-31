الإسماعيلي ينهي أزمة إيقاف القيد مع فيفا

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن في إنهاء أزمة القيد عقب سداد كافة الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات بشكل رسمي.

وتمكنت إدارة الإسماعيلي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث جرى تحويل كافة المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو.

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هذا بالإضافة إلى مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبدالقادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

ويستعد نادي الإسماعيلي لقيد صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الحالي التي تم اختيارها بناء على تقرير اللجنة الفنية برئاسة علي أبوجريشة.