شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يصل الزمالك بعد الانضمام للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى مقر نادى الزمالك ، بعد الانضمام للفريق الأبيض، وتمهيدا لإعلان التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الشتوى وتواجد اللاعب فى الزمالك رفقة وكيله .

يتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تفاصيل الاتفاق المادي الذي تم مع إدارة نادي الزمالك بشأن انتقال ثنائي الفريق السماوي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر، للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.