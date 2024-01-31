شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة توقيع عبد الله السعيد للزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ، لنادي الزمالك بشكل رسمي لمدة موسم ونصف.

وينشر الخليج 365 اول صورة لعبدالله السعيد من داخل نادي الزمالك بعد التوقيع علي العقد في وجود هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وصديق عبد الله السعيد ميدو كاتس.

ويتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تفاصيل الاتفاق المادي الذي تم مع إدارة نادي الزمالك بشأن انتقال ثنائي الفريق السماوي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر، للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.