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شاهد لحظة توقيع عبد الله السعيد للزمالك .. صور

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القاهرة - سامية سيد - وقع عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ، لنادي الزمالك بشكل رسمي لمدة موسم ونصف.

 

وينشر الخليج 365 اول صورة لعبدالله السعيد من داخل نادي الزمالك بعد التوقيع علي العقد في وجود هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وصديق عبد الله السعيد ميدو كاتس.

 

ويتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تفاصيل الاتفاق المادي الذي تم مع إدارة نادي الزمالك بشأن انتقال ثنائي الفريق السماوي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر، للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

 

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عبد الله السعيد مع مسئولو الزمالك

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عبد الله السعيد

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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