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رحيل عبد الله جمعة عن الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - فسخ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع عبد الله جمعة لاعب الفريق، ليرحل عن صفوف الأبيض خلال الساعات الجارية، وتم فسخ التعاقد بينه وبين ناديه بالتراضى.

ووافق الزمالك على فسخ عقد اللاعب، حيث ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم ويحق له الرحيل لأى فريق في يناير.

من ناحية أخرى، وصل عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى مقر نادى الزمالك ، بعد الانضمام للفريق الأبيض، وتمهيدا لإعلان التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الشتوى وتواجد اللاعب فى الزمالك رفقة وكيله .

يتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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