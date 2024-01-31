شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عبد الله جمعة عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع عبد الله جمعة لاعب الفريق، ليرحل عن صفوف الأبيض خلال الساعات الجارية، وتم فسخ التعاقد بينه وبين ناديه بالتراضى.

ووافق الزمالك على فسخ عقد اللاعب، حيث ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم ويحق له الرحيل لأى فريق في يناير.

من ناحية أخرى، وصل عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى مقر نادى الزمالك ، بعد الانضمام للفريق الأبيض، وتمهيدا لإعلان التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الشتوى وتواجد اللاعب فى الزمالك رفقة وكيله .

يتواجد مندوب من نادى الزمالك حاليا فى مقر اتحاد الكرة، لقيد عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز فى صفوف الفريق الأبيض، بعد اتفاق الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.