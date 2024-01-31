شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى فى شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلي للتدريبات الجماعية غدا الخميس استعدادا لخوض التحديات القادمة والتي يستهلها بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي معسكر مغلق في دولة الإمارات خلال الأسبوع الماضي وتخلله خوض مباراتين وديتين ، أمام الأخدود السعودي انتهت بخسارة الأهلي بهدفين مقابل هدف، ثم أمام حتا الإماراتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر فبراير المقبل كالتالي:

الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري - التاسعة مساء الجمعة 16 فبراير - ملعب 20 أوت "الجولة 4 دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا"

الأهلي أمام طلائع الجيش - الرابعة عصر الإثنين 19 فبراير - استاد الكلية الحربية "الدوري المصري"

الأهلي أمام ميدياما الغاني - السادسة مساء السبت 24 فبراير - ملعب بابا يارا - "الجولة 5 دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا"

الأهلي أمام بيراميدز - الخامسة مساء الثلاثاء 27 فبراير - استاد القاهرة - "الدوري المصري"

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 14 نقطة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني.