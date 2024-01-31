شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يعلن رسميًا انتقال عبدالكريم مصطفى إلى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى مصر المقاصة، انتقال لاعبه عبدالكريم مصطفى ظهير أيسر الفريق إلى الإسماعيلى في الانتقالات الشتوية الحالية بعد دفع المقابل المادى.

ووقع عبدالكريم مصطفى على عقد مع الإسماعيلى لمدة 4 سنوات ونصف مقابل 3 ملايين جنيه، وحصل الإسماعيلى على الاستغناء الخاص وقام بقيد اللاعب في قائمته بعد رفع القيد عن النادى.

ونجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أوأي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.