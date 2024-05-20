السعودية | الديوان الملكي: استكمل خادم الحرمين الفحوصات الطبية.. وتبين وجود التهاب في الرئة ويخضع لبرنامج علاجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم الأحد 11 ذو القعده 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب بحول الله.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة العافية.