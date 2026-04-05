شكرا لقرائتكم خبر 2,611 زيارة تفتيشية نفذها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 2,611 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال مارس 2026م، وذلك استنادا على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة، أبرزها: البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، البيع بالتجزئة للمكسرات والبن والتوابل والعطارة، البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية، البيع بالتجزئة للعطور، البيع بالتجزئة للفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة، البيع بالتجزئة للحقائب، وتم خلالها ضبط 71 حالة اشتباه أولية بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).