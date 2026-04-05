اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حرائق في مصنع "بروج للبتروكيماويات" إثر اعتراض ناجح

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.
وأوضحت أنه تم تعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، ولم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.وسيتم إعلان المستجدات حال توافرها.
وتهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice)
الكلمات الدلائليه
امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

