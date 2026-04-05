سلطنة عُمان تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للاعتداءات التي طالت سفارة دولة العربية المتحدة في العاصمة السورية دمشق، وما مثّلته من انتهاكٍ واضحٍ للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية التي تكفل حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها.

 

وأكدت سلطنة عُمان، في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم، بثته وكالة الأنباء العمانية، رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تمسّ أمن وسلامة المقار الدبلوماسية، مشددةً على ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضمان حماية البعثات الدبلوماسية في جميع الأوقات.

 

 

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

