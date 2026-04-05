اخبار العالم

الكويت تدين أعمال الشغب والاعتداءات على سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في دمشق

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعديا على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.

وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

