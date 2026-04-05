شهيدان وإصابات في تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم السبت، استشهاد مواطنين إثنين، وأصيب آخرون، في تجدد القصف الجوي الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان.

ونقلاً عن الوكالة، استشهد مواطنان إثر استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال دراجة نارية على طريق قدموس شمال مدينة صور.

وأضافت، أن 10 مواطنين أُصيبوا بجروح جراء قصف استهدف بلدة معركة في قضاء صور، وفق ما أفاد به مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، منذ فجر اليوم، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت أحياء ماضي، والجاموس، ومحطة الأمانة، وتحويطة الغدير، والسانت تيريز، إضافة إلى غارات على البقاع الغربي.

كما نفّذ الطيران الحربي غارتين استهدفتا منزلاً مأهولاً في بلدتي تبنين والبرج الشمالي، فيما شهدت قرى في قضاء صور خلال ساعات الليل سلسلة غارات عنيفة.

المصدر : وكالة وفا

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

