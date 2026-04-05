"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة شؤون الضواحي

ابوظبي - سيف اليزيد - ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر، سياسة دائرة شؤون الضواحي في الإمارة وما تضطلع به من مهام لتكون حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية لإيصال صوت المواطن في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي وحسن الجوار بين قاطني الأحياء السكنية.

حضر وقائع الجلسة التي عقدت يوم أمس الأول في مقر "استشاري الشارقة" بمقره ترأستها حلمية حميد، رئيسة المجلس، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير دائرة شؤون الضواحي ومعاونيهما من الإدارات والأقسام المختلفة.

واستعرض المجلس، الإطار العام لسياسة الدائرة وإنجازاتها في عدد من المجالات ومنها رفع الوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة ودورها في الإسهام في الحفاظ على الأمن والطمأنينة وكرامة الإنسان في المجتمع، إضافة إلى أعمالها في تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

وأشاد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، في كلمته باهتمام المجلس الاستشاري وحرصه على دعوة دائرة شؤون الضواحي لمناقشة أدوارها مؤكدا أن الدائرة تسعى بجميع إداراتها وأقسامها ومجالسها لخدمة المجتمع عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتناولت مداخلات أعضاء المجلس، الدور الاستراتيجي المستقبلي لدائرة شؤون الضواحي في ظل التوسع العمراني وزيادة عدد الضواحي في إمارة الشارقة، والبرامج والمبادرات التي تقدمها لتمكين الشباب في الضواحي والمعايير المعتمدة في اختيار أعضاء مجالس الضواحي وغيرها.

وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، في معرض الرد على استفسارات وأسئلة أعضاء وعضوات المجلس، أن هناك قنوات تواصل مع المجتمع من خلال أرقام التواصل على مدى اليوم، بجانب التواصل الإلكتروني، فضلا عن الوجاهي من خلال تنظيم مبادرة "يلستنا" في جميع المجالس للاستماع إلى آراء أفراد المجتمع تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن إدارة مجالس أولياء أمور الطلبة أدرجت تحت نطاق مسؤولية الدائرة، بتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة، وأنه جرى توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم بجانب الاستعداد لاتفاقيات مقبلة، مشيرا إلى أن الدائرة تنفذ بصفة مستمرة استطلاعا لرصد أراء المجتمع والأهالي في خدمات المناطق وغيرها للوقوف على الاحتياجات.