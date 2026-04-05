شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المرحلة الثانية من أولمبياد «نسمو» بمشاركة 19,489 طالبا وطالبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، وتستمر خلال الفترة من 4 حتى 9 أبريل الحالي، بمشاركة 19,489 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة على مستوى المدن والمحافظات، يشرف عليها 778 معلما ومعلمة تم إعدادهم وتأهيلهم مسبقا، حيث ينفذ التدريب في 47 مدينة ومحافظة لمدة 5 أيام، بواقع 6 ساعات يوميا، في إطار إعداد الطلبة وتأهيلهم للمنافسات المتقدمة.

وأوضحت «موهبة» أن عدد المتأهلين إلى المرحلة الثانية يمثلون 16 منطقة تعليمية، إضافة إلى الإدارتين العامتين للتعليم بالهيئة الملكية في الجبيل وينبع، موزعين على تخصصات الأولمبياد الستة، بواقع 5,830 طالبا وطالبة في الرياضيات، و5,057 في المعلوماتية، و2,220 في الأحياء، و2,218 في الفيزياء، و2,102 في العلوم، و2,061 في الكيمياء. وتختتم المرحلة الثانية باختبار مسابقة الإدارات العامة الخميس 9 أبريل، الذي يعقد حضوريا في مقار الإدارات العامة للتعليم، حيث تعمل كل إدارة تعليم، بناء على نتائج الاختبار، على تشكيل فريقها الأولي من الطلبة المتميزين، استعدادا للمرحلة الثالثة التي تتضمن تدريب الإدارات واختبارات الفرق الوطنية. وكان الأولمبياد قد سجل في نسخته الأولى مشاركة 99,179 طالبا وطالبة، يمثلون 8,356 مدرسة في 47 مدينة ومحافظة، موزعة على 16 منطقة تعليمية، في مشهد يعكس اتساع قاعدة المشاركة وحضور الطموح العلمي لدى الطلبة.

ويعد أولمبياد «نسمو» أول وأكبر مسابقة وطنية سنوية متخصصة في مجالات العلوم والرياضيات، تستهدف طلبة الصف الأول المتوسط حتى الصف الأول الثانوي، وتمر بمراحل متدرجة تبدأ من المدرسة، ثم على مستوى إدارات التعليم، وصولا إلى مسابقة الفرق الوطنية ونهائيات الأولمبياد في الرياض؛ بهدف اكتشاف الموهوبين وتمكينهم وتهيئتهم للمنافسة في الأولمبيادات العلمية الدولية.

ويهدف الأولمبياد إلى توسيع دائرة اكتشاف الطلبة الموهوبين في التعليم العام، وتوطين التدريب على علوم الأولمبياد في إدارات التعليم، ورفع أعداد المستفيدين من البرامج النوعية، إلى جانب تنمية الميول العلمية، وتطوير أداء المعلمين، وإثراء المناهج بمسائل تنمّي مهارات التفكير العليا، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة عالميا. ويجسد أولمبياد «نسمو» ثمرة التعاون بين «موهبة» ووزارة التعليم؛ بما يعكس التكامل بين الجهود الوطنية لبناء منظومة مستدامة لرعاية الموهبة، وتعزيز حضور المملكة في المحافل العلمية الدولية.