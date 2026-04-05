الهلال الأحمر بنجران ينفذ مشروع «الثمان الأولى»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، البرنامج التدريبي الخاص بمشروع «الثمان الأولى» للسلامة الإسعافية في مقار العمل، الذي استهدف منسوبي الأمانة، وذلك بمقر أمانة منطقة نجران. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الجاهزية الإسعافية وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، وتأهيل المشاركين على المهارات الإسعافية الأساسية، التي تشمل الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع حالات الغصة والنزيف، إضافة إلى كيفية استخدام جهاز الصدمات القلبية الآلي (AED) في حالات توقف القلب والتنفس. يذكر أن الهيئة أطلقت مشروع «الثمان الأولى»؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية، والخاصة من أدوات السلامة الإسعافية، والمساهمة في بناء مجتمع واع إسعافيا.

