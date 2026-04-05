أكواريبيا مدينة القدية تفتح أبوابها رسميا لاستقبال الزوار في 23 أبريل 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مدينة القدية أن الافتتاح الرسمي لثاني أصولها الترفيهية، «أكواريبيا مدينة القدية»، أكبر متنزه مائي في الشرق الأوسط، سيكون يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في خطوة جديدة تعزز مكانة مدينة القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة.

ودعت المدينة ضيوفها من مختلف الأعمار إلى خوض تجربة استثنائية في عالم المغامرات المائية، حيث يضم المتنزه 22 لعبة وتجربة مائية مبتكرة، من بينها أربع ألعاب تحطم أرقاما قياسية عالمية، لتقدم مزيجا فريدا من التشويق والإبداع.

ويمتد متنزه «أكواريبيا» على مساحة تتجاوز 250 ألف م2، موزعة على 8 مناطق مستوحاة من التنوع البيئي والطبيعي في المملكة، بما يعكس هوية المكان، ويمنح الزوار تجربة غامرة. ويقدم المتنزه خيارات متنوعة تلبي تطلعات جميع الضيوف، بدءا من الباحثين عن الإثارة والمغامرة، وصولا إلى العائلات الراغبة في قضاء أوقات ممتعة في أجواء مريحة، كما يضم المتنزه 7 ألعاب وتجارب ترفيهية «جافة»؛ مما يثري تجربة الزوار، ويوسع خيارات الترفيه داخل الوجهة.

وتبدأ أسعار تذاكر الدخول للبالغين من 325 ريالا سعوديا، فيما تبلغ أسعار تذاكر الأطفال (من 4 إلى 11 عاما) 200 ريال سعودي، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الرابعة، ويمكن للضيوف الاستفادة من خصم بنسبة 15% عند حجز التذاكر مسبقا قبل 5 أيام على الأقل من موعد الزيارة.

وتشمل تذكرة الدخول استخدام جميع الألعاب والمرافق داخل المتنزه، باستثناء تجربة «ركوب الأمواج» التي تتوفر بوصفها تجربة إضافية يمكن شراؤها داخل الموقع.

وللباحثين عن مزيد من الخصوصية والرفاهية، يوفر المتنزه 91 كابينة فاخرة، إلى جانب خدمة «أكوا فاست باس» التي تتيح للضيوف تجاوز طوابير الانتظار والاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة.

كما يضم المتنزه 24 منفذا متنوعا للأطعمة والمشروبات تقدم مجموعة واسعة من الخيارات المحلية والعالمية، إضافة إلى سبعة متاجر للتجزئة توفر احتياجات الضيوف من مستلزمات السباحة والوقاية من الشمس والهدايا التذكارية، بما يعزز تكامل التجربة طوال اليوم.

وسيعمل المتنزه يوميا من 12 ظهرا حتى 8 مساء، مع تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للسيدات.

وتتوفر التذاكر حاليا عبر الموقع الالكتروني الرسمي: www.aquarabiaqiddiyacity.com.