شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المقاولون العرب يضم شبراوى ومودى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم محمود الشبراوي قادما من نادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة موسمين ونصف الموسم وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية والممتد حتى الأربعاء المقبل.

وحصل النادي على توقيع أحمد عبد العزيز مودي لاعب الهلال الليبي في صفقة انتقال حر أيضا حيث وقع على عقود انتقاله للمقاولون لمدة موسم ونصف لينتظم في تدريبات الفريق.

وكان محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق محمد عودة.

وقال عادل فى تصريحات لـ " الخليج 365"، "تم فسخ التعاقد مع الجزائري عماد الدين بوبكر بناءً على طلب اللاعب، لارتباطه بظروف شخصية فى بلاده، وقررنا أيضاً رحيل كل من، الحبيب أحمد حسن، يوسف مجدي عبد الغني، محمد شوقي غريب، العربي بدر، إسلام عبد النعيم، وعمرو مرعي.